Winwyn pumalag, tinawag na walang silbing beauty queen

Ayaw na sanang patulan pa ni Reina Hispanoamericana 2017 Teresita Ssen ‘Winwyn’ Marquez ang kanyang mga basher na kung tawagin niya ay mga ‘fake pageant fanatics’.

Bina-bash kasi si Winwyn dahil sa wala naman daw siyang nagagawa bilang isang beauty title holder sa bansa dahil puro sosyalan at pagpo-pose ng sexy sa mga photoshoot nito. Kaya heto ang naging sagot ni Winwyn sa kanila:

“To those fake ‘pageant fanatics’ who keeps on bashing me and daming MEMA na hindi ako masyado nagta-travel and wala ginagawa well, BE UPDATED.

“If ang basehan ninyo eh photoshoot and travel then okay. I’ve done that though not as much as others pero nagawa ko na po.

“I signed a network contract and I also have an upcoming movie with REGAL.

“My RHA crown helped me reach more people sa country natin and sobrang thankful ako doon and sobrang suwerte na may mga org na talagang nagre-reach out to partner with me.

“Try to be updated and kung magrereklamo pa kayo na ‘eto lang’ ginagawa ko well God Bless you sana may nagawa ka din kahit papaano para sa ibang tao.”

In fairness, kalmado pa si Winwyn nang sagutin niya ang kanyang mga basher.

Gusto lang ipaabot ng actress-turned-beauty queen na hindi niya napapabayaan ang kanyang mga sinimulang advocacy kahit na sumasabay sa schedule niya ang mga endorsement shoot, pag-attend ng mga event sa iba’t ibang lugar at paglabas sa TV at pelikula.

Kasama raw iyon lahat sa kanyang trabaho at inamin niyang nakakapagod, pero kailangan niyang gawin kahit na paminsan-minsan na lang niyang nakakasama ang kanyang pamilya.