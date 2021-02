Winwyn ‘inakit’ si Benjamin

Wala raw panahon para magselos ang girlfriend ni Benjamin Alves na si Chelsea Robato dahil marami raw pinagkakaabalahan ito.

Pero aware naman daw si Chelsea sa mga nagiging eksena ni Benjamin sa teleserye na Owe My Love, lalo na raw sa mga scenes na inaakit ito ni Winwyn Marquez.

“Chelsea knows Winwyn noon pa kaya may tiwala siya rito. And Chelsea is not the type who ask questions about my work as an actor. She knows what my job is and she’s cool with that. Kahit na gusto ko na minsan ay magselos siya, she’s not that type of person. She’s very understanding and like what I said, she’s too busy para isipin pa niyang magselos!” tawa pa ni Benjamin. (Ruel Mendoza)