Winwyn humakot ng special awards

Major sponsor ng Reina Hispanicoamericana 2017 ang Ipa­nema, isang brand ng tsinelas na kilala sa buong mundo kaya nagbigay ng special award ang manufacturer.

Si Reina Hispanicoamericana Filipinas Winwyn Marquez ang hinirang na Miss Ipanema na umani ng iba’t ibang mga reaksiyon mula­ sa mga kababayan natin.

Literal na Ipanema slippers ang napanalunan ni Winwyn pero itinuturing ito ng kanyang mga suppor­ter na mala­king puntos para mapansin siya sa beaut­y pageant na sinalihan niya.­

Si Winwyn ang nag-iisang Asian contestant sa Reina Hispanicoame­ricana pero gumagawa siya ng ingay dahil sa kanyang pleasant personality,­ friendliness at pagsali sa lahat ng pre-pageant activitie­s ng beauty contest na magaganap ang coronation night sa November 4.

Dahil sa kanyang mga katangian, si Winwyn ang tinanghal na first finalist sa Miss Personality special award na nakuha ni Miss Dominican Republic Lowanny Rosario.

Kung si Winwyn ang tatanungin, gusto niya na mapanood nang live sa Philippine television ang coronation night ng Reina Hispanicoamericana 2017 para makita ng mga kababayan natin ang kanyang performance.

“I think si Sir Arnold is trying to get an airtime sa GMA 7.

Trying…kasi hindi ko alam kung paano nila ine-negotiate dun sa South America.

TV station din ang magla­labas pero kung hindi, sasabihin ko na lang sa inyo kung nanalo ako o hindi o kaya sa Facebook.

“Sabi ko nga kay Mama (Alma Moreno), ‘Ma hindi kita ite-text .





Malalaman mo na lang kinabukasan,” ang pahayag ni Winwyn sa Abante.

Si Arnold Vegafria ang Sir Arnold na tinutukoy ni Winwyn at siya ang national director ng Miss World Philippines, ang official Philippine franchise holder ng Reina Hispanicoamericana.

Dalawampu’t pito ang official candidates ng Reina Hispanico­americana 2017 at bukod sa Pilipinas, tatlong bansa­ ang bagong kalahok, ang Australia, Canada at Portugal­.

Ivan ginaya si Jaclyn

Ang eksena ni Jaclyn Jose sa Ma’Rosa ang pumasok sa aming isip nang mapanood namin ang madrama na eksena ni Ivan Padilla sa 12, ang pelikula ng Viva Films na mapapanood sa mga sinehan simula sa November 8, 2017.

Nanalo si Jaclyn ng best actress award sa 2016 Cannes Film Festival para sa performance niya sa Ma’Rosa at pinur­i ng judges ang kanyang last scene, ang pagkain ng fishball habang umiiyak­.

Simpleng-simple ang eksena pero tagos at may kurot sa puso ang natural at makabagbag-damdamin na pag-arte ni Jaclyn.

Sa mga huling eksena ng 12, ipinakita ang karak­ter ni Ivan na wagas ang pagtulo ng luha habang kumakain ng pizza pie dahil sa kinahinatnan ng labindalawang tao­n na relasyon nila ni Erika na buong husay na ginampanan ni Alessandra de Rossi.

Tila inspired ng eksena ni Jaclyn sa Ma’Rosa ang ipinagawa ni Direk Dondon Santos kay Ivan sa 12.

Hopefully, mapansin ng mga miyembro ng local award giving bodies ang akting ni Ivan sa 12 para magkaroon siya ng mga acting nomination sa susunod na taon.

Kim at Chito nahirapan sa Nepal

Graded A ng Cinema Eva­luation Board ang The Ghost Bride at isa ito sa mga dahilan par­a panoorin ang bagong horror movie ni Chito Roño na nagbukas kahapon sa cine­mas nationwide.

Si Kim Chiu ang lead star ng The Ghost Bride, ang pangatlo sa mga movie project ng Star Cinema na pinagsamahan nila ng award-winning director.

May sagot si Chito sa komento na si Kim ang kanyang ‘muse’ dahil madalas na kasama ang aktres sa cast ng mga pelikula niya.

Sinabi ni Chito na si Kim ang pinili na bida ng The Ghost Bride dahil bagay sa kanya ang ‘design’ ng pelikula na kinunan sa Nepal ang mga eksena.

Ipinagtapat ni Chito na nahirapan sila sa shooting sa Nepal dahil hindi nila masyadong maintindihan ang kultura at tradisyon ng mga Nepali.