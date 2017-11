Winwyn balik-Pilipinas na sa Nov. 13

Kinumpirma ni Jonas Gaffud na babalik sa Pilipinas si Winwyn Marquez sa darating na Lunes, November 13. Si Jonas ang mentor ni Winwyn at siya ang nagdesisyon na isali ang aktres sa Miss World Philippines 2017.

Hindi nagkamali si Jonas dahil si Winwyn ang nanalo ng Reina Hispanoamericana Filipinas beauty title at ­eventually, hinirang na Reina Hispanoamericana 2017 sa Santa Cruz dela Sierra, Bolivia noong November 4, 2017.

Bago sumali si Winwyn sa Reina Hispanoamericana, nag-research nang husto si Jonas dahil first time na magpapadala ang Pilipinas ng kandidata sa naturang contest at ang aktres ang kauna-unahan na Asian na kasali.

“Ang ganda-ganda ng make up niya. Ako ang nag-check ng make up ni Winwyn. Ako ang nagsabi kung anong klase ng make up ang gusto ko.

“Nag-browse ako ng 1999, ‘yung panahon ni Miss Venezuela (Carolina Indriago). Sabi ko kay Winwyn, ito ang bagay sa’yo,” ang kuwento ni Jonas.

Nang mapanalunan ni Winwyn ang Reina Hispanoamericana Filipinas, nakatikim siya ng mga batikos pero imbes na magpaapekto si Jonas, sinuportahan nito ang ang rants na nababasa laban sa protegee niya.

“Support kami sa mga rants sa amin. Rant na rant, kami naman, kaya mo ‘yan. I-enjoy mo ‘yan. Now kasi, the beauty pageants in the era of social media, kailangan matibay ka talaga,” sabi ni Jonas.

Nang itanong namin kay Jonas ang reaksyon nito sa mga indecent propo­sal sa kanyang mga talent na beauty queens, sumagot siya na “Wala naman lumalapit sa akin. Takot na lang nila ‘no!”

Male pageants hindi mabenta sa Pilipinas

Si Jonas Gaffud ang nasa likod ng Empire Group of Companies, ang producer ng MyHotSpot.TV at franchise holder ng Manhunt International Philippines. Ang Manhunt International ang nangunguna at longest running international male model contest mula pa noong 1993.

Malaking hamon kay Jonas ang Manhunt International Philippines dahil gusto niya na iangat ang male modeling contest sa Pilipinas.





“Number one, malaki ang bayad sa franchise fee kapag yearly mo babayaran. At saka ‘yung male pageants, hindi siya masyadong tinitingala sa Phi­lippines. So ang gusto kong gawin for Manhunt International for the entire Mercator ay male mode­ling competition, parang Bodyshots o Supermodel.

“Gusto kong iangat ‘yung male pageants. Dapat hindi na natin siya tawagin na male pageants. Mo­deling competition lang,” ang paliwanag ni Jonas.

Piolo kalaban ng mga sikat na aktres sa endorsement

Nadagdagan na naman ang mga pro­duct endorsement ni Piolo Pascual dahil pagkatapos ipakilala bilang celebrity endorser ng Highlands Gold Corned Beef ng CDO Foodsphere, Inc., pumirma siya ng kontrata bilang bagong ambassador ng Living Water, ang healthy drinking water at largest water filling station sa Pilipinas na pag-aari ng mag-asawang Belle at Edward Prades.

Opisyal na ipinakilala si Piolo sa 13th anniversary celebration ng Living Water sa Crowne Plaza noong Miyerkoles, November 10.

Anyway, si Piolo nga ang mahigpit na kakumpitensya ng mga sikat na aktres dahil siya ang pinipili ng mga giant company bilang endorser ng mga pagkain, tubig, sa­bon at iba mga produkto na pangtahanan.

Pinagkakatiwalaan si Piolo dahil sa kanyang kredibilidad, wholesome image at malakas na hatak sa mga consumer.

Para kay Piolo, isang malaking bles­sing ang patuloy na pagkatiwalaan, tulad nang kunin siya ng CDO Foodsphere, Inc. bilang endorser ng Highlands Gold Corned Beef na ta­lagang tinatangkilik at kinakain niya.