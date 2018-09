Winwyn agresibo sa halikan, landian kay Mark

Nagpa-‘Ompong’ ng ka-sweetan ang magkasintahang Mark Herras at Winwyn Marquez. Mea­ning, nagpabagyo sila ng super lambingan, harutan sa Instagram wall ng actress-beauty queen.

Masisilip sa Instagram­ ni Winwyn ang isang vi­deo ni Mark at ilang segundo ay biglang sumulpot mula sa likod si Winwyn dahilan para ma-out of focus sa kamera ang Kapuso actor. At nung bumalik sa harap ng kamera ay doon na nagsi­mula ang landian nila.

“I usually don’t post mga ganito but watch sa pinakauna ng video and wait for it… the things you see on YouTube hahaha (FYI hindi malakas yun nagulat lang siya and tawa sya nang tawa after).”

Matapos ang ‘gulat factor’ ay makikita sa video na niyayakap na ni Winwyn si Mark. Mas aggressive si Winwyn sa eksenang ito dahil siya mismo ang pumupupog ng halik kay Mark.

Hindi lang isang beses kundi dalawa o tatlo pa, at inihaharap niya mismo ang mukha kay Mark para halikan siya nito.

Parang ‘ipo-ipong’ nanalasa sa Marikina ang bilis ng lambing ni Winwyn kay Mark. At halos parang tuliro si Mark sa mga kilos at kasiyahan niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa ginagawang paglalandi sa kanya ng girlfriend.

Makikita naman sa expression ng mukha ni Mark na tuwang-tuwa siya at halos malunod siya sa baha sa ginaga­wang paghaharot sa kanya ni Winwyn.

Humamig nang maraming kilig ang video na ito ng magkasintahan. Maging ang kanilang mga kasamahan sa Kapuso Network ay nabaliw at nainggit sa tamis ng kanilang pagmamahalan.