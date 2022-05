Window hour ipinababasura, tigil-pasada namumuro

Nagbanta ang iba’t ibang transport group sa bansa sa posibilidad ng tigil-pasada anumang oras bago ang eleksiyon sa Lunes kapag patuloy na dinedma ng mga ahensiya ng pamahalaan ang utos ng korte na itigil ang pagpapatulad ng window hour sa hanay ng mga provinvial bus na bumibiyahe sa Metro Manila.

Idiniin ng mga lider na kabilang sa grupong National Public Transport Coalition (NPTC) at PASADA CC na dapat igalang ng mga pinuno ng Department of Transportation (DOTr), Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at Metro Manila Development Authority (MMDA) ang utos ng regional trial court sa Quezon City dahil sa isa itong pasakit at perwisyo para sa mga mananakay na pauwi at paluwas ng probinsya.

Ayon kina PASADA CC secretary general Dome Hernandez at NPTC chairman Ariel Lim, nais ng mga operator ng provincial bus na mag-aklas at maglunsad ng tigil-pasada bilang protesta sa pangdededma ng nasabing­ mga ahensiya pero inawat lang nila dahil apektado ang mga pasahero na uuwi sa probinsya para bumoto sa Lunes.

Nagtataka anila sila sa pagtutol ng mga ito na ipagamit sa provincial buses ang kani-kanilang terminal gayung mas kumportable rito ang mga pasahero.

Pasakit umano sa mga pasahero ang itinalagang terminal sa Bulacan at Laguna lalo kung may mga dala silang kagamitan.

Dahil dito kung kaya’t nanawagan si Lim sa Kongreso na gumawa ng batas na tunay na magbibigay ng proteksyon sa sektor ng transportasyon.