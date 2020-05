Win-win solution sa PhilHealth at OFWs

Lagi nating nadidinig mga tropapips na mahirap magkasakit; aba’y lalo naman ngayong nananalasa ang made in China na COVID-19, na kapag minalas-malas na matinding sakit ang maging epekto sa’yo, o sa mahal mo sa buhay, aba’y baka maging milyunaryo ka—sa utang nga lang sa ospital.

May mga pasyenteng nasapul ng COVID-19 na hindi naman yayamanin ang kabuhayan, pero inabot ng milyon-milyon ang bill sa ospital. Mabuti na lang nang panahon iyon eh hindi pa naglalagay ng limit ang PhilHealth sa sasagutin nilang gastusin sa ospital kaya malaking bahagi ng bayarin ang nababawasan.

Pero simula noong Abril 15, nagpatupad na ng limit ang PhilHealth sa kanilang cash assistance sa pasyente ng COVID-19 depende sa tindi ng komplikasyon. Kung mild pneumonia ang tumama sa pasyente, P43,997 ang sagot ng state health insurance; P143,267 kapag moderate pneumonia; P333,519 sa severe pneumonia; at P786,384 sa critical pneumonia, o yung puwede ka nang magpaalam sa mga mahal mo sa buhay.

Ngunit kahit hindi na umabot sa P1 milyon ang sagot ng PhilHealth, ‘wag daw malungkot dahil puwede pa naman daw tumaas ang babayaran nila kung talagang walang-wala ang pasyente. Pero siyempre mga tropapips, huwag masyadong umasa sa ganitong mga pangako kung “case to case” basis ang usapan. Baka parang love life ‘yan na magiging paasa.

Sa totoo lang, marami nang pagbabagong ipinatupad sa PhilHealth pagdating sa ayuda sa mga nagkakasakit. Iyong nga lang sa iba, talagang mapapakinabangan lang nila ang buwanang hulog nila kapag nagkasakit na sila at na-confine. Kaya nga hirit ng mga kurimaw natin na takot sa bakuna, sana raw eh magkaroon ng sistema sa PhilHealth na katulad sa mga pribadong medical insurance na may libreng annual checkout at hindi lang para sa confinement.

May kasabihan nga na early detection is better than cure. Kung may kasamang libreng regular checkup sa member ng PhilHealth, mas maagang maagapan ang sakit. Pero infairness din naman sa PhilHealth, may mga bago silang sistema na malaki ang pakinabang ng ibang pasyenteng may malalang sakit tulad ng mga nagpapa-dialysis na sinasagot ng PhilHealth, at yung tinatawag din na Z Benefit Package.

Pero kamakailan lang, nagkaroon ng malaking isyu ang PhilHealth dahil sa pagtataas ng premium sa mga OFW na kumikita ng P10,000 hanggang P60,000, na mula sa dating 2.75 percent eh magiging 3.0 percent na. Hindi tayo magaling sa math pero makikita naman sa sahod na binanggit eh masasapul ang lahat ng OFW. Kung magkano ang matatapyas sa buwanang sahod nila dahil sa premium nila sa PhilHealth, kaya na ang bahala. Pero linawin natin na hindi lang OFWs ang tinaasan ng premium kung hindi maging ang ibang miyembro.

Dahil may mga nagpetisyon laban sa increase, at mayroon ding pumalag sa pangkalahatan na bawasan ang sahod ng mga OFW dahil sa PhilHealth, nagpasya ang Palasyo na huwag nang gawing mandatory at sa halip eh voluntary na lang ang pagpasok ng mga OFW sa PhilHealth.

Mukhang mas magandang ideya tong boluntaryo dahil mayroon naman talagang mga OFW na walang magiging pakinabang sa PhilHealth kung nasa ibang bansa sila. Pero kung OFW ka at may mga maiiwan kang kaanak sa Pilipinas, lalo na kung may magulang ka na may edad na, makabubuting tiisin mo na lang ang kaltas at kumuha ka ng PhilHealth para magawa mo silang dependent.

Kung hindi naman talaga sasapat ang kita ng isang OFW para bayaran ang kaniyang buwanang premium, dapat mag-isip ng ibang paraan ang mga OFW group, mambabatas at opisyal ng pamahalaan (tulad siguro ng OWWA) kung papaano matutulungan ang OFW na nais makapasok pa rin sa PhilHealth para sa kaniyang mga mahal sa buhay.

Noong panahon na walang COVID-19 at umuulan ng dollar remittances sa kaban ng bayan, “bagong bayani” ang tawag natin sa mga OFW. Ngayong may krisis at marami sa kanila ang nag-uuwiang luhaan, ito ang tamang panahon na suklian ang kanilang sakripisyo. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”