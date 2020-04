Win sa ERC: ‘Di nagamit na kuryente ‘wag singilin sa mga consumer

Hinikayat ni Senator Win Gatchalian ang Energy Regulatory Commission (ERC) at power generating companies (GenCos) na i-relax ang probisyon sa Power Supply Agreements (PSAs) nang sa gayon ay hindi pasanin ng konsumer ang pagbayad sa ‘unused electricity’ lalo na’t nabawasan naman ang demand sa elektrisidad ngayon panahon ng enhanced community quarantine.

Nangangamba si Gatchalian na posibleng ang publiko ang magbayad para sa elektrisidad na hindi nila nakonsumo kung hindi magluluwag ang ERC at Gencos sa probisyon ng PSA na naguutos sa mga Distribution Utilities (DUs) na bilhin ang minimum na halaga ng kuryente.

Paliwanag ng senador, wala aniyang opsiyon ang DUs kundi bayaran ang katulad na halaga ng elekrisidad mula sa GenCos kahit na mababa ang demand nito.

“Demand for electricity plunged by 30%. And while there has been an increase in residential demand, most of the economic activities have slowed down as well as other activities in the energy sector,” sabi ni Gatchalian.

Dahil dito, umapela ang senador sa ERC at GenCos na huwag pahirapan ang mga konsumer lalo na’t labis na silang naapektuhan ng nararanasang COVID-19 crisis.

“Naging malaking dagok na nga sa ating kalusugan ang nakamamatay na COVID-19. Bugbog na bugbog na ang mga tao sa paghahanap ng makakain araw-araw,” sabi ni Gatchalian.

“Ipapasan pa ba natin ang pagbayad sa kuryenteng hindi naman nila ginamit,”dagdag pa ng Senate Committee on Energy chairman. (Dindo Matining)