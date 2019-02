Wilson, Paat magkasabwat

NAGKAPIT-BISIG sa opensa sina import Erica Wilson at local star Mylene Paat upang akbayan ang Cignal sa 25-22, 27-25, 25-19 panalo kontra PLDT Home Fibr kahapon sa Philippine Superliga Grand Prix sa FilOil Flying V Centre sa San Juan.

Humataw si Wilson ng 21 pointss, limang service aces at isang block upang ilista ang unang panalo ng Cignal nga­yong conference.

Nakabangon agad ang HD Spikers mula sa pagkakadapa sa laban sa F2 Logistics sa kanilang unang laro sa event na suportado ng Asics, Mikasa, Mueller, Senoh, Team Rebel Sports, Bizooku, UCPB Gen, Hotel Sogo at Data Project.

Kumana naman ang national team mainstay na si Paat ng 12 spikes, limang blocks at dalawang service aces para sa kabuuang 19 pts. habang bumakas sina Rachel Anne Daquis at Anastasia Artemeva ng siyam at limang puntos ayon sa pagkakasunod para sa Cignal na may 1-1 karta.

“We adjusted Ana‘s position. At first she was hesitant, but she was very professional and did her best and followed my instructions,” saad ni Cignal head coach Edgar Barroga.

Inilagay ni Barroga ang kanyang Azerbaijani guest player Artemeva sa middle spot para mabigyan si Paat ng mas ma­laking puwesto si sa opposite.