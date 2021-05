Willie P8M donasyon sa PGH

Sa pamamagitan ng kanyang programang “Wowowin-Tutok To Win,” nakalikom ang TV host na si Willie Revillame nang mahigit P8 million na ido-donate sa nasunog na Philippine General Hospital.

Nakungkot si Willie nang mapanood niya ang video kunsaan maraming mahihirap na pasyente ng PGH ang kung saan-saan lang nakapuwesto. Merong sa may parking lot, sa may kalsada at sa corridor. Kabilang na rito ang mga sanggol na may sakit at kailangang operahan.

Ilan sa mga ito ay nga COVID-19 patients na wala pang mapaglagyan dahil sa nasunog na parte mg building ng PGH.

Kaagad na nagbigay ng P1 milyon si Willie para sa PGH. Sunod ay tinawagan niya ang tatlong kaibigan niya na sponsors ng kanyang programa. Mabilis na nagbigay ang mga ito ng tig-isang milyong piso para sa mabilis na pagbangon ng PGH.

Pero naliitan si Willie sa P4 million na donation nila sa PGH kaya ginawa niyang P5 million ang donasyon ng Wowowin kaya umabot sa P8 million ang total donation sa PGH.Nais ni Willie na bumalik agad sa normal ang operasyon ng PGH dahil maraming mga matatanda at bata na umaasa sa serbisyong medical ng naturang ospital. (Ruel Mendoza)