Willie hindi nagpabayad kina Bongbong, Sara

Ayaw pa ring tumigil ng iba sa kakaisip ng ibabato kay President elect Bongbong Marcos, Jr., ha! Aba, may bago na naman silang naisip na intriga.

Heto nga at iniintriga nila na kesyo malaki raw ang binayad ng kampo ni Bongbong kay Willie Revillame, na bigla ngang sumulpot sa ‘miting de avance’ nina Bongbong at Vice President elect Inday Sara Duterte, ha!

Eh, ako nga ang madalas kasama ng mga Marcos sa kampanya, at alam na alam ko ang mga kaganapan sa loob, ha!

Totoo naman na last minute lang sumulpot si Willie sa kampanya, at sa miting de avance na nga lang siya sumulpot. Kasi nga, busy rin naman siya sa kampanya ng partylist nila ni Sam Verzosa, ang ‘Tutok To Win’ na ang balita ko ay may nakuhang 2 seats sa kongreso.

Si Inday Sara talaga ang malapit na kaibigan ni Willie. Matagal na nga silang magkakilala. Kaya nga suportado ni Willie si President Duterte, ‘di ba? At kaibigan din ni Willie si Sen. Bong Go.

Pero, bago ang miting de avance ay tinawagan ni Inday Sara si Willie, at kapagkuwan ay pinasa ang cellphone kay Bongbong. At nag-usap nga ang dalawa.

Mukhang masaya ang napag-usapan nila.

At `yun nga, sumulpot na si Willie sa miting de avance nina Bongbong at Inday Sara.

At ako na ang magsasabi, walang bayad ang pag-appear na `yon ni Willie sa miting de avance. Alam na alam ko `yan!

Si Willie pa ba ang magpapabayad sa kampo nina Inday Sara? Eh, malapit na kaibigan nga siya ng mga Duterte.

Si Willie rin naman ang nagkuwento na tinawagan siya ni Inday Sara.

At uulitin ko, walang bayad ang pag-appear na `yon ni Willie sa miting de avance nina Bongbong, Inday Sara.

At kung iniisip niyo na baka may hawakang posisyon si Willie sa gobyerno kapag naupo na sina Bongbong at Inday Sara, ang alam ko, hindi naman bet ni Willie. Kung gusto niyang maupo sa gobyerno, dapat noon pa. At kung gusto niyang maupo, nandiyan nga ang partylist niya.

Pero ang alam ko nga ngayon, mas busy si Willie sa TV station ni Villar. So, paano naman siya makakaupo kung nakatutok siya sa TV station ni Villar?