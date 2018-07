Williams lupasay kay Kerber

BALIK sa lupa si Se­rena Williams, walang storybook ending ang kanyang pagbabalik sa tennis.

Bago ang Wimbledon women’s final nitong Sabado, puro si Serena ang laman ng balita. Nasa sideline lang si Angelique Kerber.

Puno ng celebrity ang box ni Williams, mula kina Duchess of Sussex Meghan Markle at Duchess of Cambridge Kate Middleton, hanggang kina Tiger Woods at Formula One champion Lewis Hamilton.

Gusto nilang saksihan ang paghahabol ni Serena sa kasaysayan, tangkang sikwatin ang 24th Grand Slam title para pantayan si Margaret Court sa most grand slams.

May ibang plano si Kerber.

Pinatumba ng German si Serena 6-3, 6-3 sa Centre Court ng All England Club.

Natapos ang winning run ni Williams 10 buwan matapos manganak.

Sa parehong torneo noong 2016, runner-up ni Williams si Kerber. Ngayon, nabaliktad na.