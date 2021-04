Williams inayawan P220K kada buwan

AMPAS isang buwan na matapos mapili bilang 4th overall pick sa nakalipas na 2021 PBA Rookie Draft ay hindi pa rin nakakapirma ng lehitimong kontrata ang Fil-American na si Mikey Williams.

Nakikipagnegosasyon pa rin sa TNT Tropang Giga ang tanging rookie player ngayong taon na nakapaglaro sa NBA G League sa koponan ng Sioux Falls Skyforce at Canton Charge.

Ang 6-foot-2 Fil-Am guard ay nakuha ng TNT sa draft pmmatapos makipag-trade sa sister team NLEX na tampok ang tatlo kataong palitan kasalo ang Blackwater.

“Hindi pa magkasundo, but they’re close to meeting halfway,” sabi ng isang agent na nakakaalam sa pag-uusap.

Nalaman din sa isa pang source na agent na wala pang napagkakasunduan ay pasakit na agad sa ulo ang pakikipag-usap sa manlalaro dahil sa mga naiuulat sa mga social meda.

Isa na dito ang post sa Twitter na, “a source told me Mikey Williams was paid “P300k a month with extra bonuses” at the MPBL. In the @pbaconnect however the rookie salary cap is only 220k a month. The gap is the main reason why @Mikey_Will_5 still doesn’t have a contract 34 days after @TNTTropangGIGA drafted him.”

Ang maximum contract para sa first-round rookie pick sa PBA Draft ay nagkakahalaga lamang na P200,000 kada buwan o P2.4 million sa unang taon base sa salary cap rule ng liga. (Lito Oredo)