Williams dismayado sa sarili

MAY halong pagsisisi si PBA star Kelly Williams sa biglaang pagreretiro noong 2020.

Aniya, nabanas siya sa kanyang naging desisyon at nanghihinayang dahil kabilang aniya siya sa roster ng TNT na lumaban sa Finals ng 45th PBA Philippine Cup sa Clark Freeport bubble.

“Watching the finals, man I wish I could be there,” panghihinayang ng 39-anyos, 6-6 ang taas na forward/center sa Power & Play ni Jose Emmanuel ‘Noli’ Eala Sabado.

“I really felt disappointed within myself. It was like sitting on the sidelines watching on the soldiers lose a battle, lose a war. That was tough for me.”

Pero nitong Marso inanunsyo ng ‘Machine Gun’ ng pro legue na aahonsiya pagreretiro para makasama ang nagbabalik na si coach Vincent ‘Chot’ Reyes. (Aivan Denzel Episcope)