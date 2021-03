Williams balik sa Tropang Giga

TULOY na ang comeback ni Kelly Williams sa PBA.

May homecoming si ‘Machine Gun’ Kelly sa dati niyang team na TNT Tropang Giga.

Ayon kay TNT team manager Gabby Cui, pumirma ang 2008 MVP ng two-year contract sa dati niyang team.

Magkakasama na muli sina Williams at ang nagbabalik-TNT rin na si coach Chot Reyes.

Hindi isiniwalat ang terms ng kontrata.

Nasa Inspire Sports Academy bubble sa Calamba ang Tropa noong September, naghahanda para sa restart ng Philippine Cup nang ihayag ni Williams ang retirement.

Bumalik ng US ang 39-year-old Fil-Am.

Nang muling tapikin ng TNT si Reyes para balikan ang dating puwesto bilang head tactician ng flagship team ng MVP group, nagparamdam si Williams.

Kinontak niya raw noon si veteran player agent Danny Espiritu, nagpapatulong sa planong comeback.

“We would like to welcome Kelly back to TNT Tropang Giga,” pahayag ni Cui. “His leadership and experience will help us achieve success in the coming conference.”

Runner-up ang TNT sa Ginebra sa nakaraang all-Filipino sa Clark bubble. (VE)