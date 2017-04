‘We will not demand’ — PDU30

Muling iginiit ni Pang­ulong Rodrigo Duterte na igagalang nito ang batas ng Indonesia kaugnay sa kaso ni Mary Jane Veloso na nahaharap sa parusang kamatayan sa natu­rang bansa matapos mahulihan ng ilegal na droga.

“I said that I will honor what the laws are in their country. We will not impose. We will not demand. Nothing. But… Tayo ganu’n rin,” paha­yag ni Duterte sa pana­yam ng media sa Malacañang kahapon.

Sinabi pa nito na nagpapasalamat siya sa reprieve na ibinigay kay Veloso.

“Those are one of the things that are there. Maybe I’ll, I’ll… As a Fili­pino, I have a stake there also. But I’d like to thank them in advance for the reprieve. Maski ‘yan na lang muna,” dagdag nito.