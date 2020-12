Wilbert may biyaya sa mga kafreshness

Panalo ang vlogger, negosyante, at Mr. Gay World na si Wilbert Tolentino. Ang dami ngang naaliw sa kanyang YouTube channel, na 2 buwan pa lang ay halos maka-300,000 subscriber na.

“Pinasok ko ang pagba-vlog para bigyan ng bonggang entertainment ang mga taong dumadaan sa anxiety at depression sa panahon ng pandemya.

“Bilang isang sever COVID-19 survivor, ang aking adhikain ay patuloy na makatulong sa mga kababayan na biktima ng kalamidad, pati na `yung mga nagdurusa sa pandemya,” sabi ni Wilbert.

Mahirap ba ang maging vlogger?

“Tulad sa mga negosyo kong entertainment bar (Apollo, Club 690, Farenheit) dapat palaging may ibang content.

“Ang adbokasya ko sa vlog ay para lumawak ang aking network at bumuo ng isang malaking convention para sa mga sikat na influencer sa iba’t ibang social media tulad ng Instagram, Twitter, YouTube, Lyka, Facebook. Para tulungan din ang mga negosyanteng naapektuhan sa pandemya,” sagot niya.

Anyway, kaabang-abang ang pasabog niya sa mga darating na araw.

“Gusto kong gawin ang The Philippines Influencer Awards 2021. Malaking tulong `yan sa mga negosyante na naghahanap ng mga influencer para sa kanilang negosyo.”

Anyway, aliw rin ang music video na ‘Kafreshness ng Pasko’ na kasama ang Beks Battalion, pati na ang #DoLaiNab (Donnalyn Bartolome, Jelai Andres at Zeinab Harake), at marami pang iba.

Siyang pala, dapat abangan ang vlog niya ngayong gabi.

“Spread positive vibes. See you on December 24, 2020, 7pm mga kafreshness subscriber para sa Noche Bola Raffle Bonanza,” say pa niya. (DS)