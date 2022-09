Wil na-trauma sa resbak ni Francine

Mas lumalakas ang loob ni Francine Diaz na makipagsabayan sa mga prank content. Buong ningning niyang isinigaw na hindi magtatagumpay ang sinumang may attempt na i-prank siya.

“Walang puwedeng mang-prank sa’kin,” sabi ni Francine, matapos ang tagumpay niyang pagresbak kay vlogger Wil Dasovich, after ngang i-prank siya nito.

Nag-pretend kasi si Wil na na-offend sa mga tanong ni Francine sa kanya dahil puro pang-hot seat questions ang ibinato ng teen actress sa kanya. Iyon pala, umaarte lang si Wil at pinagtitripan lang si Francine.

Kaya nang siya naman ang sasalang para sa podcast ni Wil, naghanda na si Francine ng resbak. Siya naman ang nag-pretend na wala sa mood, kaya na-awkward nang magtanong si Wil.

Nang maramdaman na ni Francine na hirap nang huminga si Wil, tsaka ito nagdeklara na, “it’s just a prank. Hahaha!”

Kalerks, reverse prank nga ang nangyari! At lahat ‘yan ay mapapanood sa latest vlog ni Francine.

“Hirap ito panoorin, bumabalik na trauma ko hahaha! Francine definitely won this one. Thanks for being so game, GG!!!” saad ni Wil sa comment section ng YT vlog ni Francine.

Feeling ko nga, nagkakaroon na ng trust issues ang mga sumasalang sa vlog ni Francine sa dami ng niloloko nito. Hahaha!

Magaling kasi umarte ang teen actress kahit na nagpa-prank na siya, kaya marami ang nabibiktima.

Ngunit sa deklarasyon niya na walang puwedeng mang-prank sa kanya, hindi kaya mas lalong dumami ang umatake, mang-prank sa kanya?

Naku, be careful what you say, Francine! Hahaha! (Batuts Lopez)