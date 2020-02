Wiggins nagpasiklab kaagad vs Lakers

PASABOG ang debut ni Andrew Wiggins sa Golden State Warriors.

Diniskaril lang ng Los Angeles Lakers ang ­selebrasyon nang kubabawan ang Warriors 125-120 Sabado nang gabi.

Bago ang laro sa Chase Center, simple lang ang instruction ni coach Steve Kerr kay Wiggins: Sprint the floor.

Walang iba, walang rules sa mga tira. Basta magpakita siya ng hustle sa magkabilang dulo.

“I told him, ‘No matter what happens we need you to sprint the floor, both ways,’” pahayag ni Kerr.

Tumugon si Wiggins at pininturahan ang stats sheet ng 24 points, 2 rebounds, 3 assists, 5 steals, 1 block. Mula sa field ay 8 of 12 siya, may tatlong 3-pointers.

Dumating si Wiggins sa San Francisco mula ­Minnesota kapalit ni D’Angelo Russell na hindi ­nag-click sa Warriors.

Ikinatuwa rin ni Kerr na hindi nagpatinag si ­Wiggins sa pagbabantay kay LeBron James, bagama’t tumapos pa rin ang Lakers star ng 22 points, 8 ­rebounds at 11 assists. (Vladi Eduarte)