Wi-Fi mo, sagot ko

Sa kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016, nangako siya sa taumbayan ng libreng Wi-Fi access sa mga pampublikong lugar.

Bilang tugon, hindi nag-aksaya ng panahon ang Kongreso at agad ipinasa ang Republic Act No. 10929 na siyang naglaan ng pondo upang mailatag ang free Wi-FI access.

Malaking responsibilidad ang pinasan ng Department of Information and Communications Technology (DICT) sa implementasyon ng batas na ito. Ngunit unti-unti nila itong naisakatuparan. Sa taong 2020 lamang, 4,305 live sites ang naikabit nila na halos doble sa 3,251 live sites mula 2016 hanggang 2019.

Dahil marami pang lugar ang nangangailangan ng libreng Wi-Fi access, tumulong ang inyong lingkod sa misyong ito. Batid nating maraming mag-aaral ang nangangailangan ng internet access para sa blended learning. Isa po sa aking tinulungan, kasama ang aking mga partners, ay ang Bicol University na isa sa pinakamalaking pamantasan sa Bicol Region.

Upang madagdagan ang kanilang internet connection, minarapat ng Action Co Center, katuwang ang Ako Bicol Party-list, na magpakabit ng internet connection sa unibersidad. Sa ilalim ng programang Wi-Fi Mo, Sagot ng Action Co, maaari itong gamitin ng mga mag-aaral at gurong nangangailangan ng internet connection.

Walang password ang Wi-Fi kaya kahit sino ay puwedeng maka-access nito. At dahil 100 Mbps ang maximum speed, mabilis na matatapos ng mga mag-aaral ang kanilang mga assignments, projects o research work. Alam naman po natin na kung mabagal ang internet, makakadagdag lamang ito sa stress sa pag-aaral ng mga bata.

Isa ang Bicol University sa mga nangungunang pamantasan sa Bicol. Higit sa 20,000 ang mag-aaral dito kaya napili nating tulungan ang paaralan. Nagpapasalamat tayo sa mainit na pagtanggap ng pamunuan ng Bicol University na pinangungunahan ni Dr. Arnulfo “Noli” Mascariñas. Hangad nating mas lumawak pa ang kaalaman ng mga mag-aaral sa kabila ng pandemyang dinaranas ngayon.

Bukod sa Bicol University, plano ng inyong lingkod at ng Action Co Center na magkabit din ng libreng Wi-Fi sa iba pang malalaking unibersidad at kolehiyo sa Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate at Catanduanes. Layunin nitong mapadami pa ang mga tinutulungang mag-aaral at guro.

Napatunayan na ng inyong lingkod ang napakalaking tulong ng maayos na internet sa pag-aaral. Napakaraming magagawa ng estudyante kung may maayos na koneksyon. Ang tanging pakiusap ko lang ay maging responsable po sana tayo sa paggamit nito. Kailangang alam natin ang ating limitasyon at hindi tayo gumagawa ng bagay na ikaaabuso sa ating mga sarili. Maging matalino tayo sa paggamit ng Internet.