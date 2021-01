Naitala na sa 50 bansa ang variant ng COVID-19 na natagpuan sa United Kingdom, ayon sa World Health Organization (WHO).

Bukod dito, 20 pang lugar sa mundo ang nakapagtala naman ng South African strain.

Babala pa ng WHO, “The more the SARS-CoV-2 virus spreads, the more opportunities it has to change. High levels of transmission mean that we should expect more variants to emerge.”

Ang SARS-CoV-2 ang virus na nagdudulot ng COVID-19.