WHO: Theta ‘di na ‘variant of interest’

Hindi na umano itinuturing ng World Health Organization (WHO) bilang isang variant of interest ang COVID variant mula sa Pilipinas na tinawag na P.3 o Theta, ayon sa isang opisyal mula sa Philippine Genome Center.

Ayon kay Dr. Eva Cutiongco-Dela Paz, ‘alerts for further monitoring’ na lamang ang klasipikasyon ng WHO sa naturang variant.

“I’d like you to note that Theta or P.3, the variant of interest first identified in the Philippines has been taken out of the list and now reclassified as a variant under alerts for further monitoring,” wika ni Dela Paz.