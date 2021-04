WHO pinatigil bentahan ng wild animal

Nanawagan ang World Health Organization (WHO) na ihinto na ang pagbebenta ng mga wild mammal upang maiwasan ang pag-usbong ng mga bagong sakit na nakakahawa, tulad ng COVID-19.

Sabi ng WHO, mapoprotektahan ng pagbabawal sa pagbebenta ng mga wild mammal ang kalusugan ng mga nagtatrabaho sa mga traditional food market maging ang mga mamimili.

Magugunitang sinasabing nagsimula ang COVID-19 outbreak sa wholesale traditional food market sa Wuhan, China.

Pinaniniwalaan ding nanggaling sa paniki at nailipat sa tao ang virus dahil sa ibinebenta ang nasabing hayop bilang pagkain o gamot sa mga traditional Chinese wet market.

“Animals, particularly wild animals, are the source of more than 70 percent of all emerging infectious diseases in humans, many of which are caused by novel viruses. Wild mammals, in particular, pose a risk for the emergence of new diseases,” pahayag ng WHO. (Issa Santiago)