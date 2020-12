WHO: Pandemic ‘di pa tapos kahit may bakuna na

Nagbabala ang World Health Organization (WHO) na ang pag-apruba sa bakuna kontra COVID-19 ay hindi nangangahulugan na tapos na ang pandemya.

Ayon kay WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus, marami pang lugar sa mundo ang humaharap sa mataas na transmission rate ng COVID-19 at kahit pa maaprubahan ang mga bakuna, kailangan pa ring sumunod sa mga national at local measure na ginagawa upang mapigil ang hawaan.

Dagdag ni WHO Health Emergency Executive Director Mike Ryan, ang pagkakaroon ng mga bakuna ay hindi katumbas ng zero COVID-19. Aniya, “Vaccines and vaccination provide a major, powerful tool to the toolkit that we have, but by themselves, they will not do the job.”

Sabi pa ni Ryan, kailangan pa rin ang hygiene at tamang kaugalian ng isang indibidwal. Kailangan din umanong isiping hindi magiging available para sa lahat ang bakuna sa ngayon.