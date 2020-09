WHO naalarma sa pagtaas ng virus death

Hindi umano makaisip ng dahilan ang World Health Organization kung bakit tumataas pa ang bilang ng mga nasasawi sa virus, na dapat anila’y nagpa-flatten na.

Ito’y matapos maitala ang nasa 50,000 na dagdag sa COVID-19 death toll sa nagdaang linggo, ilang buwan na ang nakakaraan matpos magsimula ang pandemya.

“We’re adding about 1.8 to two million cases per week to the global case count, and an average somewhere between 40,000 to 50,000 deaths,” ayon kay WHO emergencies director Michael Ryan.

“Thankfully that is not rising exponentially. This is a hugely high figure to be settling at. That is not where we want to be.”

Base sa datos ng tracker ng John Hopkins University, makikita na malapit na sa isang milyon ang bilang ng mga nasawi sa virus.

Naitakda sa 950,434 ang bilang ng mga pumanaw sa nasabing sakit sa lampas 30 milyong katao na tinamaan nito. (Ray Mark Patriarca)