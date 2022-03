WHO naalarma sa pagsirit ng COVID

Nabahala ang World Health Organization (DOH) dahil muling tumataas ang rehistradong kaso ng COVID-19 sa buong mundo.

Walong porsyento ang itinaas ng mga bagong kaso ng new coronavirus sa daigdig, na may higit 11 milyong dagdag sa nagpositibo at 43,000 bagong nasawi.

Sa rehiyon ng Western Pacific, ang mga bagong kaso ay tumaas ng 29 porsyento noong nakaraang linggo.

Umabot sa lampas 5 milyong kaso ng COVID-19 ang naitala sa naturang rehiyon, higit na mas mataas kumpara sa Europa na may 4.99 milyon.

Samantala, sinabi ng technical lead on COVID-19 ng WHO na si Maria Van Kerkhove na alam na ng bawat bansa kung paano malalabanan ang COVID-19.

“The good news is that we have the tools that can reduce the spread. We know that masking works. We know that physical distancing works, we know that vaccination saves lives. We need to continue,” ani Kerkhove sa isang news conference. (Sherrylou Nemis)