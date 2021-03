WHO: Mga Pinoy tabatsoy trumiple

Lumobo ang bilang ng mga Pinoy na sobra ang timbang sa huling 15 taon base sa World Health Organization (WHO).

Ito’y ayon sa datos ng Food and Nutrition Research Institute kung saan nakita na ilang kabataang Pinoy ang overweight at may tsansa na magtuloy-tuloy na ito hanggang pagtanda.

“There is a higher rate of overweight and obese children in urban areas than in rural areas and higher prevalence of several risk factors and environmental conditions could rapidly increase the rates,” saad ng WHO.

Base sa impormasyon na nakuha ng WHO, ang populasyon ng mga edad 10-19 na Pinoy ay 9.8 percent na overweight, habang 9.1 percent naman sa mga edad 5 hanggang 10, na triple ang dami sa nakalipas na 15 taon.

Saad ni Health Secretary Francisco Duque III, kailangang maaksyunan ang timbang ng mga kabataang Pinoy para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit at maagang pagkamatay ng mga ito.

“The economic costs of this escalating problem are considerable both in terms of the enormous financial strains it will place on the health care system and lost economic productivity,” ayon kay Duque. (Ray Mark Patriarca)