WHO maglalatag ng pulong vs monkeypox

Magpupulong ang World Health Organization (WHO) sa Hunyo 23 upang tukuyin kung dapat ituring bilang public health emergency ang pagkalat ng monkeypox sa iba’t ibang panig ng daigdig.

“The outbreak of monkeypox is unusual and concerning,” giit ni WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dahil dito kung kaya’t mahalaga aniyang pag-usapan kung may nakaambang peligro ang monkeypox outbreak hindi lang sa Europa at Amerika kundi maging sa Asya.

Samantala’y nais din ng UN agency na palitan ang pangalan ng nasabing sakit na limitado lang dati sa Western at Central Africa pero laganap na ngayon sa ibang parte ng daigdig.

Sa kasalukuyan ay pumalo na sa mahigit 1,000 ang kaso ng monkeypox na natuklasan sa mga bansa sa labas ng Africa nitong nakalipas na dalawang buwan.

Sinabi ni Tedros na nakikipagkonsultasyon na rin siya sa mga eksperto para sa ipapalit ditong pangalan.