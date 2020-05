WHO kinalasan ni Trump sa pagkalat ng coronavirus

Dahil sa hindi umano pagkakasawata sa kumakalat na novel coronavirus, sinabi ni US President Donald Trump na kakalasan na nito at hindi na siya makikipag-ugnayan pa sa World Health Organization (WHO).

Bukod sa wala umanong konkretong maisagot sa mundo ang WHO kung bakit kumalat ang virus na nagmula sa China at kung bakit ito hindi napaghandaan ay wala nang puwang pa para ituloy aniya ang pakikipagrelasyon sa nasabing ahensya.

“Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization,” banat ni Trump.

Magugunitang tinuldukan na rin ng US president ang pagbibigay nila ng pondo sa WHO dahil na rin umano sa kakulangan nila at hindi maayos na pamamalakad sa dinaranas ngayong pandemic crisis.