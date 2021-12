WHO kabado sa ‘tsunami’ ng Omicron, Delta case

Nagpahayag ng pagkabahala ang World Health Organization (WHO) na sumirit uli ang COVID-19 kapag nagkaroon ng ‘tsunami’ ng mga kaso ng Delta at Omicron variant.

Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, lubhang mapanganib ang kumbinasyon ng Delta at Omicron na magdudulot ng matinding pressure sa health system ng mga bansa.

“I am highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases,” pahayag ni Ghebreyesus sa press conference.

Kapag nangyari ito, kawawa aniya ang mga pagod ng health worker at maaaringbumagsak din ang health system ng ibang bansa.

Inilarawan pa ng WHO chief ang Delta at Omicron variant bilang ‘kambal na banta’ na siyang dahilan ng pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID.

“Delta and Omicron are now twin threats driving up cases to record numbers, leading to spikes in hospitalization and deaths,” aniya pa.

Nagkaroon na aniya ng 11 porsiyentong pagtaas sa mga kaso ng COVID sa buong mundo.

Kabilang sa mga bansang nakararanas ng pagtaas ng COVID case ang Amerika gayundin ang France.