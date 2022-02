WHO inawat mga Noypi sa pagrampa

Nagpaalala ang World Health Organization (WHO) sa publiko na huwag maging kampante at isiping Omicron na ang huling COVID-19 variant na dadapo sa mundo.

Ayon kay acting WHO Philippines representative Rajendra Yadav, posibleng magkaroon pa ng ‘evolution’ ang nararanasang pandemya at delikadong isipin na Omicron na ang pinakahuling pagsubok ng COVID-19.

“We have a lot of uncertainties about the future evolution of this pande­mic. It is very dangerou­s to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the endgame,” wika ni Dr. Yadav.

Paliwanag pa ni Dr. Yadav, posibleng magkaroon ng variant na kayang lusutan ang mga kasalukuyang COVID-19 vaccine.