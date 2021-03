WHO: Distribusyon ng COVID bakuna palpak

Hinayag ni World Health Organization (WHO) Executive Director Michael Ryan na ang hindi patas na distribusyon ng bakuna kontra COVID-19 ay maituturing na palpak na opurtunidad.

Sa isang press conference kaugnay sa pagtaas ng COVID-19 case, giniit ni Ryan na walang ‘golden solution’ para matapos ang pandemya. Aniya, maraming bansa ang pinilit na makakuha ng bakuna at maturukan ang kanilang mamamayan sa pag-asang matatapos ang pandemya.

“I’m sorry, it’s not,” sabi ni Ryan. “There aren’t enough vaccines in the world, and they’re distributed terribly iniquitously.”

Dagdag niya, “In fact, we’ve missed a huge opportunity to bring vaccines on board as a comprehensive measure. It’s not only a catastrophic moral failure, but it’s an epidemiologic failure.”