WHO: COVID pandemya patapos na

Nababanaag na ng World Health Organization (WHO) na malapit nang matapos ang COVID-19 pandemic.

Ayon kay WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, malaki ang ibinaba ng kaso ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa mundo.

Gayunman, inaasahan ang waves ng coronavirus sa hinaharap kaya dapat na maging mapagmatyag at handang tugunan ang anumang banta na darating.

Nabatid na umabot na sa milyon-milyon katao ang nasawi nang magsimula ang pandemya noong 2019 hanggang Marso 2020.

“We have never been in a better position to end the pandemic,” ayon kay Ghebreyesus.

“We are not there yet, but the end is in sight,” dagdag nito.

Sa ulat ng WHO dumausdos sa 22% o 11,000 na lamang ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 noong Setyembre 5-11. (Juliet de Loza-Cudia)