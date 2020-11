WHO chief naka-quarantine

Inanunsyo ni World Health Organization (WHO) director-general Tedros Ghebreyesus na siya’y nakasalamuha ng isang COVID-19 carrier.

Kaya naman sinailalim ng WHO chief ang kanyang sarili sa quarantine para manatiling ligtas ang mga nakapaligid sa opisyal.

“I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with WHO protocols, and work from home,” ayon sa tweet ni Tedros.

Nanawagan din si Tedros sa publiko na sundin ang lahat ng protocol kontra COVID-19 para makontrol ang pagkalat ng virus.

Aabot na sa 46 milyong katao sa buong mundo ang tinamaan ng COVID-19, halos 1.2 milyon naman ang nasawi dahil sa naturang sakit.