WHO binigyan ng emergency use Pfizer bakuna

Inanunsyo ng World Health Organization (WHO) na binigyan na nito ng permiso ang Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine para sa emergency use, hakbang na magpapadali para magkaroon na rin ng supply ang iba pang bansa.

“It also enables UNICEF and the Pan-American Health Organization to procure the vaccine for distribution to countries in need,” dagdag nila.

Nangangahulugan din ang emergency use listing na magpapatuloy ang Pfizer na bumuo ng datos ukol sa bakuna at ibabahagi ito sa WHO.

Nagsagawa ang WHO ng sarili nilang pagtatasa sa kaligtasan at pagiging epektibo ng bakuna ng nasabing American pharmaceutical company.