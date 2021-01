WHO: 100K patay sa virus kada linggo possible

Nagbabala ang isang mataas na opisyal ng World Health Organization (WHO) na mas magiging mataas pa ang bilang ng mga nasasawi dahil sa COVID-19 kasunod ng paglobo pa ng mga nahahawa nito.

“An overall upward trend seen in earlier weeks has resumed with just under 5 million cases reported last week globally. The number of new deaths has also shown a similar trend with over 93,000 deaths reported last week. We are likely to reach 100,000 deaths reported per week very soon,” pahayag ni WHO head of emergency services Dr. Mike Ryan.

Giniit niya rin na mahigit 2 milyong nasawi na ang naitala sa higit 93 milyong kaso na nahawa, kasabay ng pagpapaalala ng patuloy na pagtaas ng kaso sa Americas, Western Pacific at Africa region.