White sand’ DENR project pinakalkal sa Ombudsman, COA

Dapat maparusahan ang mga nasa likod ng pagtambak ng mga synthetic white sand sa Manila Bay dahil sa kabi-kabilang kontrobersya ng proyekto, kasama ang pinsala sa kalikasan at umano’y iregularidad sa pondo para dito.

Ayon sa koalisyong Oceana Philippines, nagpasa na sila ng position paper sa Commission on Audit, pati na rin sa Ombudsman, para mapanagot sakaling mapatunayang nagkasala ang Department of Environment and Natural Resoures (DENR) sa proyekto.

“Ang objective is mapatigil pero kung di mapatigil, those responsible for the damage should be held accountable,” lahad ni Oceana PH vice presidente Gloria Estenzo-Ramos.

Ito rin ang sentimyento ng Kalikasan People’s Network for the Environment,na hinimok naman ang Environmental Ombudsman Team para agad na maimbestigahan ang umano’y lumobong gastos sa dolomite rock sa Manila Bay na pinondohan ng P389M.

“The potential for large-scale corruption, dereliction of duty and ecological harm is completely unacceptable in these times of pandemic crisis,” ayon kay Leon Dulce, national coordinator ng nasabing grupo.

Matatandaang pinatigil na ng Cebu government ang operasyon ng mining company na tinapik ng DENR para humakot ng dolomite rock sa kanilang lalawigan dahil sa posibleng pinsala na ginawa nito sa kanilang kalikasan. (RP/Tina Mendoza)