Wetpaks ni Megan lalong naging katakam-takam

Habang tumata­gal, mas lalo pang gumaganda at sumeseksi ang Miss World 2013 na si Megan Young. Maalag­a talaga si Megan sa katawan niya.

Na kahit nga busy ito ngayon sa taping­ ng afternoon prime nila nina Mikael Daez at Katrina Halili na ‘The Stepdaughters’ ay a must sa kanya ang makapag-gym.

Kahit nasa ibang bansa rin siya at super eat sila ni Mikael, pinapalitan niya raw ito ng pagdyi-gym.

Sa post nga ni Megan­ sa Instagram account niya na naka-two-piece lang siya habang nakaharap sa salamin, halos pati mga kapwa niya artista ay napapa-wow sa sexy body niya. Labas wetpaks nga si Megan.

Kahit na ang mortal na kaaway niya sa TSD na si Katrina ay napa-heart emoticon sa post niya. Gayundin si Maxene Magalona na isang mahabang wow.

Gayundin si Giselle Sanchez na ang sabi, “Your body never changed. Actually, getting better and better.”

Ang ganda naman talaga ng katawan ni Mega­n na sigurado, napakaraming kapwa niya artista ang inspirasyon talaga siya pagdating sa kaseksihan. Lalo nga raw naging katakam-takam si Megan ngayon.