Wetpaks ni KC pinaglaruan

Kung ako sa mga basher, titigilan ko na ang panlalait kay KC Concepcion. Unang-una, hindi naman sila pinapatulan ni KC, at pangalawa, ang mga fan ni KC ang rumeresbak sa kanila, at wala rin naman silang magawa.

Kaloka lang na pati ba naman ang pag-upo ni KC nilalagyan ng malisya, o ginagawang mahalay? Tulad nga nitong latest IG post niya na kung tutuusin, hindi naman siya nakatuwad talaga, at nakaluhod nga lang, pero dahil siguro sa malaki nga ang kanyang wetpaks, kaya kung ano-anong maruruming imahinasyon ang naglalaro sa isip ng mga nagpapantasya sa kanya, o mga nanlalait sa kanya.

Tulad nitong si alexeldy na walang pakundangang sinabihan si KC na “Mukang nangangati na to.”

At ito ring si jelopacana na sinita rin si KC na, “Why you pose like that?”

Well, kung malisyoso o puno ng kaelyahan ang utak mo, ganiyan talaga ang masisilip mo. Ni hindi mo nasilip ang libro na binabasa ni KC, o ang caption niya, ha!

Pero, mabuti na lang at matapang din talaga ang mga supporter ni KC, kaya sila talaga ang gumulpi sa mga nambabastos sa kanilang idolo.

lhenai25; “@alexeldy why so rude? May God heal your wounded soul.”

tartarugaandtartaruga: “@itskcconcepcion YES @alexeldy kating kati sya sobra. Tumulong sa kapwa. Hindi gaya mo dila lang ang makati. Laki ng galit mo sa mundo Kuya. Masarap buhay nung tao kahit ano sabihin mo sya blessed, di magugutom. ikaw what? 😅 Focus ka na lang pano kumita tapos buy ka brain Kya pls ha.”

catherineinaba: “@alexeldy what the f**** remember what you’ve post on your IG account? saying “Those who done wrong to you , eventually face their own karma’? and what have you done now? Tsk tsk.”

joyofrving: “@jelopacana what’s wrong with her pose? She’s fully clothed, and she’s kneeling on a chair. She doesn’t need to change her pose. You need to change your mindset!”

Oh, di ba? Kaloka lang na pati posisyon ni KC, nilalagyan ng kahulugan. Sikat talaga ang anak nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, di ba? (Dondon Sermino)