Wetpaks ni Kalei ‘kakatasin’ ni Ross

NAKAKULONG man ngayon sa PBA bubble si San Miguel Beermen guard Chris Ross ay hindi ito naging hadlang para sorpresahin ang nobyang si Kalei Mau.

Ibinahagi ni 25-anyos volleybelle Mau sa kanyang Instagram account na binigyan ito ng work-out equipment ng basketbolistang nobyo.

“I know why he did this, he wants my booty to get juicier,” pilyang sambit ni F2 Logistics Cargo Movers star Kalei sa kanyang IG story.

Kasabay nito ay may pabitin itong mensahe kay Ross na pihadong pananabikan ng lover.

“@chrismross6 Wait til you come out of that bubble! You gon have another bubble waiting for you,” caption pa ni Mau sa post. (Aivan Episcope)