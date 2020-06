Westbrook: Pamilya, koponan protektahan

DUMAGDAG na si Houston Rockets superstar at former Most Valuable Player (MVP) Russell Westbrook sa dumadaming bilang ng mga sikat na atleta na nagpo-protesta sa racial discrimination sa Amerika.

Ito ay kasunod pa rin ng pagkamatay ng black man na si George Floyd matapos luhuran sa leeg nang matagal ng isang puting pulis na naging dahilan ng pagkasawi nito kamakailan.

“Protect your team. Protect your family. In times like this, we need to stick together,” sabi ni Westrbook matapos makilahok sa mga nagpoprotesta sa Compton, California.

Nakasama rin niya sa protesta ang isa pang NBA star na si DeMar DeRozan ng San Antonio Spurs, na native ng Compton. (Ferdz Delos Santos)