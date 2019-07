Westbrook pakakawalan na rin ng Oklahoma City

Nagimbal ang lahat nitong Sabado nang magdesisyon si Kawhi Leonard na iwan ang defending champs Toronto Raptors para makipagtambalan kay Paul George sa Los Angeles Clippers.

Ang pinaka hindi inaasahang team na makakasikwat kay Kawhi ang siya pang nanalo sa Leonard free agency.

May bonus pang Paul George.

Dahil dito, matik nang championship contender na rin ang Clippers gaya ng mga tigasing team sa Western Conference gaya ng Los Angeles Lakers (LeBron James/Anthony Davis), Houston Rockets (James Harden/Eric Gordon) at Golden State Warriors (Stephen Curry/D’Angelo Russell).

***

Malakas din ang ugong na magkakaroon ng total rebuild ang Oklahoma City Thunder matapos ipamigay si George sa Clippers kapalit ng siyam (dalawa dito ang right to swap first-rounders sa Los Angeles sa 2023 at 2025).

Hindi na rin safe ang 2017 NBA Most Valuable Player (MVP) na si Russell Westbrook na sinasabing nagkakaroon na ng diskusyon sa Thunder para sa posibilidad ng trade.

Sa ulat ng Hoops­hype.com, sinabi ni Adrian Wojnarowski ng ESPN na totoong may nagaganap na usapan sa posibilidad ng trade kay Westbrook.

“Oklahoma City’s All-Star guard Russell Westbrook and his agent, Thad Foucher, are engaged with Thunder GM Sam Presti about the next steps of Westbrook’s career, including the possibility of a trade prior to the start of next season, league sources told ESPN. The two sides have 11 years of history together and both understand that the time has likely come to explore trade possibilities for Westbrook, league sources tell ESPN,” wika nito.

Lima sa mga possible destinations daw ni Westbrook sakaling matuloy ang trade ay ang New York Knicks, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons at Houston Rockets.

Kaabang-abang na naman ang susunod na NBA season mga ka-Abante.