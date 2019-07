Westbrook, Harden reunion sa Rockets

NA-RECRUIT ni Kawhi Leonard si Paul George na sumama sa Los Angeles Clippers, may ulat na magbabalasa na rin ang Oklahoma City Thunder.

Kasama kaya sa rebuilding si Russell Westbrook?

May ulat si Adrian Wojnarowski ng ESPN na kinausap daw ng Thunder si Westbrook at agent nito kung ano ang “next best move” para sa star point guard.

Posible kaya i-trade si Westbrook bago magsimula ang 2019-20 season? May natitira pang apat na taon sa kanyang kontrata, nagkakahagala ng $170 million.

Mukhang interesado ang Houston Rockets kay Westbrook.

“Rival executives have also pinpointed the Houston Rockets as a likely suitor, which would come as no surprise considering the way (Rockets) general manager Daryl Morey has prioritized the pursuit of stars during his entire career,” anang report nina Sam Amick at Brett Dawson ng The Athletic.

Kapag nagkataon, may reunion sina James Harden at Westbrook. Silang tatlo nina Kevin Durant dati ang pamato ng OKC. (VE)