Westbrook binangko, sumakit ang likod

Hindi nakalaro si Russell Westbrook sa huling laro ng Los Angeles Lakers laban sa Portland Trail Blazers dahil sa back soreness.

Nang tanungin kung paano sumakit ang kanyang likod, panalo ang sagot ni Westbrook.

“I’m not accustomed to sitting down for long stretches and getting up and then, like, moving quickly. It kind of stiffens up a little bit,” wika ni Westbrook.

Bagamat naga-average ng 34.6 minuto kada laro ngayong season, bahagyang tinapyasan ni Lakers coach Frank Vogel ang playing time ni Westbrook sa huling dalawang laban ng Lakers bago ang salpukan nila sa Blazers.

Kaya naman dinahilan ni Westbrook ang mahabang pagkakaupo sa bench bilang sanhi ng kanyang injury sa likod.

Sa ngayon, imbes na lumakas ay malaking dagok ang kinakaharap ng Lakers sa pagdating ni Westbrook, na isang one-time NBA MVP.

Pang-siyam sa standings ng West ang Lakers hawak ang 26-30 kartada.