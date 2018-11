West Philippine Xi

Kailangan na malinawan ang bawat mamamayang Pilipino kung para saan ba ang mga pinasok na kasunduan sa People’s Republic of China kung iba naman ang nangyayari sa West Philippine Sea?

Sa kabila ng pagtitiyak ni Chinese President Xi Jing Ping, sa huli niyang pagbisita sa bansa, na ang pinag-aagawang teritoryo ay “sea of peace, friendship and cooperation”, iba ang naranasan ni Jun Veneracion, Reporter’s Notebook crew at mga mangingisdang Pilipino.

Pinagtabuyan sila at pinagbawalan ng China Coast Guard na magsagawa ng panayam sa lugar nang walang permiso mula sa PROC. Ayon kay Jun sila ay nasa sa loob ng Exclusive Economic Zone (EEZ) ng Pilipinas.

Ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas, “The STATE shall PROTECT the nation’s marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea, and EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE, and reserve its use and enjoyment EXCLUSIVELY to FILIPINO citizens” (Article XII Section 2, 1987).

Hanggang ngayon walang reaksyon mula sa Officie of the President, Department of Foreign Affairs at Department of National Defense kaugnay ng insidente.

Pero wala nang water canon at sapilitang pagkuha ng mga huli ng mangingisdang Pilipino ang naitala sa pinag-aagawang teritoryo. Sabi nga ng ilang eksperto, ang naganap ay ‘diplomatic harassment’.

Lord Kayo na po ang bahala!

Balitawit:

Ang tao’y marupok (Rico J. Puno)

Oh kay sarap na ma­ngisda sa ating dagat…

Lalo na’t kung ang huli mo’y walang kaagaw…

Nang madamang mayrong bantay, sa gabi’t araw

Nalimot ba na ang dagat sa ating hantu­ngan ?

Ngunit ngayon naram­daman ang kalungkutan

Nang itaboy, paalisin

O kay kapal!!!

ang Tsino’y madamot,

Yaman ay sinimot,

Kukunin lahat-lahat

Pati na lumot!

Nang madama na ang coast guard ay lu­malapit!

Makina mo ay bubuksan

Sabay pipihit…

Ngunit ngayon naramdaman ang kalungkutan

Bawal na ang ma­ngisda

Sa amin yan!

Hay naku, ang rupok!

kay daling lumimot

Atin ang Masinloc…

Qing xiànzài chuqù (Please get out now)

Atin ang Masinloc…

Qing xiànzài chuqù (Please get out now).