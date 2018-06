West, Livingston ng Warriors may pasabog

MAY pahiwatig sina David West at Shaun Livingston na may issues ding pinagdaanan ang Golden State Warriors, mga usapin at insidente na hindi lumabas sa publiko.

Pangalawang sunod na kampeonato at pa­ngatlo sa huling apat na taon, may isyu pa rin sa team?

Sa koponan na may apat na All-Stars kina Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green, nagkaroon din ng sigalot sa kasagsagan ng season?

Tweet ni Marc J. Spears ng ESPN (@MarcJSpearsESPN): “Warriors forward David West says there was a lot going on behind the scenes that people will be shocked about when it comes out.”

Sinundan niya ito ng quote kay West: “Y’all got no clue. No clue. That tells you about this team that nothing came out.”

Kay Livingston naman ang sumunod na quote ni Spears: “‘Shot our (out) to Steve Kerr for dealing with all our B.S. this year,’ Warriors guard Shaun Livingston said”.

Sa mga susunod na araw, baka sakaling lumabas din kung anuman ‘yung ‘behind-the-scenes’ ng Warriors na nagawa nilang itago sa publiko.