Wesley tiniris American GM

MULING naghasik ng bagsik si Super Grandmaster Wesley So nang manalo sa week 21 ng 2022 Rapid Chess Championship na nilaro via online.

Napalaban ng todo si 28-year-old So bago tinalo si American GM Sam Sevian sa bullet playoff.

Dahil sa panalo, gumanda ang standings ni former Philippine Chess team star player So at nasa pang-siyam na ito overall.

Top 12 players ang sasampa sa finals kasama ang apat na imbitadong grandmaster, gaganapin ito sa Agosto 21.

Magpapatuloy ang weekly Swiss tournament sa July 23-24, kailangan pang makalikom ng puntos ni Cavite native So para mapaangat pa nito ang kanyang standings at makalaro sa finals.

Samantala, kasalukuyang nasa tuktok si US GM HIkaru Nakamura na may 95 points, nasa segundo puwesto si Dmitry Andreikin ng Russia tangan ang 73 puntos habang si So ay may 43. (Elech Dawa)