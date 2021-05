Wesley pinapak ng lamok, tuloy ratsada

HINDI naging hadlang kay super grandmaster Wesley So ang pangungulit ng mga lamok kaya naman pinisak nito si Ian Nepomniachtchi ng Russia, 2.5-1.5, sa set 1 semifinals ng FTX Crypto Cup, Meltwater Champions Chess Tour, kahapon.

Namumuro si 27-year-old So sa pagsampa sa championship round, kailangan lang nitong itabla ang set 2 upang tuluyang patalsikin si 2021 World Chess Championship challenger Nepomniachtchi.

Ayon kay Bacoor, Cavite native, So nag spray ito bago nagsimula ang kanilang laban ni Nepomniachtchi, pero nandyan pa rin ang mga lamok na umaaligid at para sa kanya ay nakatulong pa ang mga insekto.

Ngayong araw ang Day 2 semis kaya naman umaasa si So na matulungan siya muli ng mga lamok.

“Hopefully the mosquitoes will help me again tomorrow!” nakangiting pagtatapos ni So sa kanyang interview.

Tabla naman ang naging resulta ng laban sa pagitan nina reigning World Champion GM Magnus Carlsen ng Norway at si GM Teimour Radjabov ng Azerbaijan. (Elech Dawa)