Wesley pang-4 sa SuperUnited

KINAPOS si Super Grandmaster Wesley So matapos sumalo sa fourth spot ng 2022 SuperUnited Rapid and Blitz Croatia na nilaro noong Sabado sa Westin Hotel sa Zagreb.

Nakapagtala si 28-year-old So ng 16.5 points habang ang nagkampeon na si reigning world champion GM Magnus Carlsen ng Norway ay may 18 puntos.

Natalo si former Philippine Chess team star player So kay Jorden Van Foreest sa fourth round, tabla kay dating world champion Veselin Topalov sa fifth, tinalo si Ivan Saric bago nakipaghatian ng puntos kay Leinier Dominguez, Maxime Vachier-Lagrave at Candidates Masters winner Ian Nepomniachtchi ng Russia.

Malakas na sinimulan ni Filipino-born So ang torneo nang pisakin nito si GM Shakhriyar Mamedyarov at tablahan si GM Alireza Firouzja.

“Tied for fourth, Less than I’d hoped but still give glory to GOD for getting me that far, also thank you to SuperUnited for such a well run excellent tournament, ” saad ni So. (Elech Dawa)