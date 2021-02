Wesley kinaldag GM ng Poland

NAPALABAN nang todo si super grandmaster Wesley So, masikip ang tinahak na daan bago nasilo ang 2.5-1.5 panalo kontra GM Jan-Krzysztof Duda ng Poland sa first set quarterfinals ng Opera Euro Rapid Meltwater Champions Chess Tour kahapon.

Kailangan manalo ulit sa second set quarters ni 27-year-old So upang tuluyang sumampa sa semifinals at manatiling malakas ang tsansa na masikwat ang korona sa event na sinalihan ng mga bigating grandmaster sa buong mundo.

Tabla sa unang laro pero biglang kinabahan ang Pinoy fans nang matalo si Imus, Cavite native So sa second game.

Major blunder ang naisulong ni dating Philippine chess team star player So sa Game 2 kaya natapos bigla ang laro.

Mabuti na lamang at tumulak ng dalawang sunod na panalo sa huling dalawang round si Wesley upang makatakas sa bantang panganib ni Duda.

“Wesley So came back from an incredibly disappointing loss in the second game,” nakalagay sa istorya ni Mark Crowther sa Theweekinchess.com.

“The game suddenly ended when So grabbed a pawn and lost a piece to a Queen check also attacking the piece.”

Paramihan ng puntos sa apat na laro kaya paniguradong papasok si So sa semis kapag nauwi sa draw ang laban nila ni Duda sa set 2 ng quarters ngayong araw.

Kapag nagwagi si So na bitbit ang bandera ng America, posibleng makalaban niya sa semifinals ang mananalo sa pagitan nina GM Anish Giri ng Netherlands at Teimour Radjabov ng Azerbaijan.

Ang ibang nagwagi sa first set quarters ay sina reigning World Champion GM Magnus carlsen ng Norway at Maxime Vachier-Lagrave ng France. (Elech Dawa)